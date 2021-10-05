Пересильд и Шипенко полетели на МКС снимать фильм "Вызов"

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал 5 октября к Международной космической станции.

Шипенко и Пересильд, прошедшие специальную подготовку для полета, займутся на МКС съемками фильма "Вызов", который станет первой в мире художественной лентой, снятой в космосе. Картина рассказывает о враче, которому приходится лететь на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего заболеванием сердца.

После 12 дней на МКС Пересильд и Шипенко вернутся на Землю вместе с другим российским космонавтом.

Выступая на пресс-конференции на Байконуре, Пересильд признала, что подготовка к полёту была очень напряженной, однако, по ее словам, такая возможность выпадает раз в жизни. "Это чудо, невероятная удача", – сказала она.

Однако критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съёмкам на Международной космической станции коммерческого фильма "Вызов" была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции.

В июне руководство "Роскосмоса" покинул последний остававшийся в нём космонавт. Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалёв снят с должности исполнительного директора корпорации и переведён в советники. Одной из причин этого стала критика со стороны Крикалёва съёмок фильма на МКС.