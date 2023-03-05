Перестрелка в Нагорном Карабахе: стороны обвиняют друг друга

Несколько человек с обеих сторон погибли в воскресенье в результате перестрелки между азербайджанскими военными и сотрудниками полиции самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики.

О перестрелке сообщают как армянская, так и азербайджанская сторона, однако они расходятся в оценке её причин.

Власти провозглашённой карабахскими армянами непризнанной республики сообщили о том, что утром в воскресенье неподалёку от Степанакерта (Ханкенди) азербайджанская диверсионная группа напала на автомобиль местной полиции, в результате чего трое её сотрудников были убиты, ещё один ранен.

Министерство обороны и МИД Азербайджана в своих комментариях заявили, что в автомобиле перевозились боеприпасы с территории Армении для армянских вооружённых отрядов в Нагорном Карабахе. Утверждается, что в перестрелке, которая началась после того, как азербайджанские военные пытались проверить автомобиль, погибли двое военных.

В Баку утверждают, что армянская сторона нарушила условия перемирия, пытаясь перевести боеприпасы в обход так называемого Лачинского коридора - это единственная трасса, по которой должны перевозиться грузы из Армении в Нагорный Карабах. Уже более двух месяцев, однако, движение по этой трассе затруднено из-за протестов азербайджанских активистов, которые называют себя экологами.

Власти самопровозглашённой республики, в свою очередь, утверждают, что в машине не было оружия и боеприпасов, и она ехала не из Армении, а, напротив, из Степанакерта.

Независимых данных о том, что именно произошло, пока нет.