Pernod Ricard возобновила поставки алкогольных напитков в Россию

Один из мировых лидеров на рынках алкогольной продукции, французская компания Pernod Ricard возобновила поставки в Россию. Шведское издание Kristianstadsbladet сообщило об этом со ссылкой на руководство шведского водочного бренда Absolut, принадлежащего группе Pernod Ricard. На это обратило внимание Международное французское радио.

По словам вице-президента компании Absolut Паулы Эрикссон, после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза. Вместе с тем, компания "поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость", подчеркнула Эрикссон.

Pernod Ricard специализируется на производстве крепких алкогольных напитков. Это коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водка Absolut, текила Olmeca.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, компания Pernod Ricard, как и другие крупнейшие мировые алкогольные бренды (Diageo, Bacardi, Brown-Forman, Moet Hennessy), объявила о приостановке поставок в Россию.

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию элитного алкоголя дороже 300 евро за бутылку. В качестве ответных мер российские власти разрешили импорт известных алкогольных брендов через третьи страны без согласия правообладателя.

Международное французское радио обращает внимание на то, что с конца февраля прошлого года из России ушли французские компании люкс-индустрии Hermès, LVMH, Chanel и Kering. Однако, до сих пор в России продолжают работать магазины ритейлера Auchan, производитель консервов Bonduelle, спутниковый оператор Eutelsat.