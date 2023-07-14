Персонал атомного завода под Екатеринбургом эвакуирован после утечки радиации

На Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области в цехе обогащения урана разгерметизировался баллон с ядерным топливом. Сообщается о гибели одного человека, персонал цеха эвакуирован.

Разгерметизация контейнера объёмом один кубометр с гексафторидом урана произошла 14 июля в 9:13 утра по местному времени (7:13 по Москве). В госкорпорации "Росатом", которой принадлежит завод, утверждают, что инцидент локализован и не создаёт рисков для населения. Проводится санитарная обработка цеха.

Агентство РИА "Новости" сообщает об одном погибшем, не указывая его имени и должности. "Росатом" называет этого человека "пострадавшим", не подтверждая информацию о его гибели.

Глава Новоуральска, где расположен завод, Вячеслав Тюменцев призвал жителей города "не поддаваться панике" и "не распространять сообщения через мессенджеры". "Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем",— написал он на своей странице во "ВКонтакте". Независимые источники об изменениях радиационного фона в районе предприятия на момент публикации новости не сообщали.