Первая группа армян из Нагорного Карабаха прибыла в Армению

Первая группа армянских жителей Нагорного Карабаха, пожелавших покинуть его территорию, в воскресенье прибыла в Армению. Об этом сообщает Радио Азатютюн. Люди размещены в Корнидзоре в Сюникской области на юге Армении. Там, как сообщает корреспондент Радио Свобода, развёрнут пункт гуманитарной помощи.

Машины скорой помощи в сопровождении специалистов и Красного Креста, как сообщается, также перевезли из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжелораненых.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье заявил, что страна готова принять армянских жителей Нагорного Карабаха в том случае, если им не удастся добиться от азербайджанских властей гарантий безопасности после того, как Баку, как это ожидается, установит полный контроль над территорией региона. При этом он сказал, что Армения "не будет проводить политику лишения Нагорного Карабаха армянского населения".

В регионе сейчас живёт, по оценкам, более 100 тысяч этнических армян. Власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах в воскресенье объявили, что семьи, оставшиеся без крова в результате военных действий Азербайджана и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах, будут перевезены в Армению в сопровождении российских военных.