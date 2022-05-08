Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Первая леди США - супруга президента Джо Байдена Джилл Байден - посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом власти Украины сообщили 8 мая. Визит был приурочен ко Дню матери, который отмечается сегодня.

Сейчас супруга Байдена уже покинула территорию Украины. О визите заранее не сообщалось. Ужгород находится в Закарпатской области, на западе Украины, недалеко от границы со Словакией.

"Джилл Байден и Алёна Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещённых лиц из областей Украины, где идут боевые действия" - говорится в сообщении Закарпатской областной администрации.

Ранее первая леди США посетила Словакию и Румынию, где встретилась с американскими военными и украинскими беженцами. Сам Джо Байден заявлял, что был бы рад посетить Украину, однако его администрация пока не подтверждает планы такого визита. В Киев после начала войны приезжали госсекретарь и министр обороны США, а также спикер Палаты представителей.