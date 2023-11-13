Первую группу эвакуированных из Газы россиян привезли в Каир

Первую группу из 70 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа, привезли в оперативный штаб МЧС России в Каире. Сегодня они должны вылететь в Москву.

Уточняется, что эвакуированных сопровождали врачи и психологи, их обеспечили водой и питанием, а также пообещали помочь в оформлении документов.

Сегодня, 13 ноября, через КПП "Рафах" сектор Газа смогут покинуть ещё 104 россиянина, следует из списков, опубликованных Главным управлением погранпереходов Газы. Они должны были прибыть к КПП утром.

По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, всего эвакуации из сектора Газа ожидают порядка 600 россиян.