Первые поставки по программе PURL включают ракеты для Patriot и HIMARS

Первые пакеты оружия и боеприпасов американского производства для Украины в рамках новой схемы поставок военной помощи, о которой ранее договорились Вашингтон и его союзники в Европе, будут "точно" включать ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня Himars.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Это будет первый случай использования нового механизма, разработанного США и их союзниками для снабжения Украины оружием из американских запасов с использованием средств стран НАТО и получившего название Priority Ukraine Requirements List (PURL – "Список приоритетных потребностей Украины"). Как сообщает Reuters, заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби уже одобрил в рамках этого механизма два первых пакета военной помощи Украине.

"Мы получили более 2 миллиардов средств от наших партнеров в рамках программы PURL. За октябрь мы получим еще, дополнительные деньги. Я думаю, что у нас в итоге будет приблизительно 3-3,5 миллиардов. Первые два пакета [помощи] по 500 миллионов… В этих пакетах (я не буду говорить всех деталей), но будут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars", – заявил Зеленский.

О договоренностях о новом механизме поставок американского оружия было объявлено в середине июля. Финансировать поставки будут не США, а другие страны НАТО. Как сообщали СМИ, Украина станет определять приоритетные виды вооружений для ВСУ в рамках пакетов по 500 млн долларов, а страны-члены НАТО будут решать между собой, кто и какую часть расходов будет брать на себя.