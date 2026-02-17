Первый день переговоров по Украине в Женеве завершился

Первый день трёхсторонних переговоров в Женеве по урегулированию российско-украинской войны завершился после 6 часов дискуссий, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.

Заявлений по итогам первого дня встречи не планируется. В среду переговоры продолжатся, говорится в сообщении "Интерфакса". Источник агентства в российской переговорной группе рассказал, что переговоры "были очень напряжёнными".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял во вторник, что по итогам первого дня новостей ожидать не стоит. "Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", – сказал Песков. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина говорил, что в Женеве стороны будут обсуждать "более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий".

Чиновники, отвечающие за политические и военные вопросы, продолжат наработки в среду с утра; по результатам переговоров 18 февраля ожидаются заявления сторон, сообщает со ссылкой на свои источники Би-би-си.

Мероприятие проходило в женевском отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме. В трехсторонних консультациях об окончании войны участвуют делегации Украины, России и США. Советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил сведения журналистов о том, что на переговорах в Женеве присутствуют представители ключевых европейских союзников Киева: Франции, Германии, Италии и Великобритании. По словам Лещенко, в Женеве находятся советники по вопросам национальной безопасности этих четырех стран.

Российская делегация, как передавало агентство ТАСС, прибыла во вторник к месту переговоров в сопровождении полиции. Делегация насчитывает от 15 до 20 человек. Её вновь возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Он руководил переговорной группой в 2022 году и в ходе возобновленных встреч в Стамбуле в 2025 году.

В Женеве также присутствует спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он участвует в контактах с американской делегацией с целью наладить экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

От Вашингтона, помимо спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и затя Трампа Джареда Кушнера, в Женеве находятся министр армии Соединённых Штатов Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону почти удалось добиться урегулирования конфликта.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби и был охарактеризован всеми сторонами как конструктивный. По его итогам Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".

Одним из самых сложных вопросов, по признанию сторон, остаются территориальные претензии. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Киев отказывается от уступок и придерживается позиции "стоим, где стоим". Президент Украины неоднократно заявлял, что Киев не собирается "дарить" свои территории кому бы то ни было.

На фоне переговоров украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями о сроках заключения мирного соглашения, пишет The Economist. Часть переговорщиков считает, что Украине выгодно быстрое соглашение при посредничестве США, опасаясь закрытия "окна возможностей". Эту группу источники издания связывают с Будановым. Его оппоненты ориентируются на подход бывшего главы офиса президента Андрея Ермака и относятся к скорому миру более скептически. Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает журнал, балансирует между этими позициями.

