Первый канал отказался от программы "Поле чудес" через 31 год эфира

Российский Первый канал отказался от покупки на новый сезон развлекательной программы "Поле чудес", которая выходила в эфире c 1990 года. Вместо неё будет запущено новое шоу по лицензии американской телеигры "Колесо фортуны". Об этом сообщает признанное российскими властями СМИ – иностранным агентом издание "Медуза".

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Игра закупалась у основанной Владиславом Листьевым, Александром Любимовым и Иваном Демидовым телекомпании ВИД. Как сообщили редакции "Медузы" на Первом канале, их больше не устраивают условия сделки.

С января 2022 года Первый канал будет самостоятельно выпускать программу под названием "Наше Поле Чудес". Ведущим будет Леонид Якубович, который вёл оригинальную программу с 1991 года. Вещатель уже договорился о покупке у CBS официальных прав на телевикторину "Колесо Фортуны", которая служила источником вдохновения для создателей "Поля".