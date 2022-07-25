Первый канал посвятил воскресенье показу фильма о "русофобии"

Российский Первый канал в воскресенье занял почти всю сетку вещания показом фильма "Краткое пособие по тому, как устроен мир". Главное содержание этого фильма, который его авторы называют документальным, – рассказ о "русофобии" и "врагах России", к которым авторы относят страны Запада. Содержание фильма, который с перерывами на новости шёл пять часов, пересказывает The Insider.

Фильм, который, как утверждается, основан на книгах публициста Ги Меттана, разделён на 4 части: "Русофобия", "Пропаганда", "Враг" и "Война". Главная идея фильма – то, что Россия и Восточная Европа представляют собой некие "Срединные Земли", или "Сердце Земли". По мнению авторов фильма, кто управляет "Срединными Землями" – тот правит всем миром, поэтому все претенденты на мировое господство "всегда приходили на Русь".

В фильме фигурирует множество связанных с Россией иностранных граждан, которых авторы называют экспертами. В их числе – давно получивший российское гражданство швейцарец Ги Меттан, который выступает с апологией царя Ивана Грозного и критикует католическую церковь. Актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, сетует на то, что в Европе "забыли, как её от нацизма спас Иосиф Сталин", и говорит о том, что восхищается Владимиром Путиным (фильм снят в 2021 году; после российского вторжения в Украину Депардье выступил с его осуждением). Ещё одного эксперта зовут Амери Д’Артаньян – он называет себя председателем ассоциации мушкетеров, герцогом де Монтескью.

Обвиняя в русофобии Запад, авторы фильма критикуют и Советский Союз за то, что он, по их мнению, слишком активно пытался интегироваться с Западом. При этом указывается на популярность в СССР таких писателей, как Редьярд Киплинг, Даниэль Дефо, Виктор Гюго и Жюль Верн. Их авторы тоже считают русофобами (популярны в России они были, впрочем, ещё до 1917 года).

Помимо этого фильма, Первый канал накануне показал и два "документальных фильма" об Украине. Один из них посвящён первому президенту страны Леониду Кравчуку, другой – нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. В обоих содержится резкая критика этих политиков.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля из сетки Первого канала пропал ряд программ, в том числе развлекательных; дневной эфир теперь посвящён исключительно новостям так называемой спецоперации и политическим комментариям.