Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Первый канал вырезал фрагмент из интервью бывшего гендиректора ОТР

Анатолий Лысенко, 27 июля 2009 года

Первый канал вырезал фрагмент из архивного интервью бывшего гендиректора ОТР Анатолия Лысенко, в котором он говорил о культе личности Иосифа Сталина. Об этом сообщила журналистка Мария Борзунова.

По ее словам, в ночь на 15 апреля по Первому каналу показали интервью Анатолия Лысенко, которое было записано в 2017 году. Во время интервью Лысенко спросили, есть ли "настолько вредные книги", что их стоит запретить. В эфире Первого канала показали только часть его ответа на этот вопрос: "Существуют. Ты знаешь, я вот люблю, странная вещь, мне в последнее время нравится, появился такой жанр альтернативной истории. Мне он нравится почему: всегда есть попытка, когда читаешь книжки по истории, представить, что бы было, если бы, ну и так далее. Мы же играли в "Трех мушкетеров" всю жизнь и так далее".

В вырезанном фрагменте Лысенко рассуждает о культе личности Сталина.

"И меня пугает, сейчас стало очень много этих книг, в них появилась невероятная агрессия, невероятное воспевание культа Сталина. Невероятная анти-такая американо-английская "все сволочи, все против нас", – вот это меня пугает", – сказал Лысенко.

Как отмечает Мария Борзунова, в прошлом году Первый канал показал это интервью полностью, одним из первых тогда был кадр с фразой: "Ничего менять в этой передаче мы не стали. Мы хотим вспомнить Анатолия Лысенко таким, каким он был".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG