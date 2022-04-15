Первый канал вырезал фрагмент из интервью бывшего гендиректора ОТР

Первый канал вырезал фрагмент из архивного интервью бывшего гендиректора ОТР Анатолия Лысенко, в котором он говорил о культе личности Иосифа Сталина. Об этом сообщила журналистка Мария Борзунова.

По ее словам, в ночь на 15 апреля по Первому каналу показали интервью Анатолия Лысенко, которое было записано в 2017 году. Во время интервью Лысенко спросили, есть ли "настолько вредные книги", что их стоит запретить. В эфире Первого канала показали только часть его ответа на этот вопрос: "Существуют. Ты знаешь, я вот люблю, странная вещь, мне в последнее время нравится, появился такой жанр альтернативной истории. Мне он нравится почему: всегда есть попытка, когда читаешь книжки по истории, представить, что бы было, если бы, ну и так далее. Мы же играли в "Трех мушкетеров" всю жизнь и так далее".

В вырезанном фрагменте Лысенко рассуждает о культе личности Сталина.

"И меня пугает, сейчас стало очень много этих книг, в них появилась невероятная агрессия, невероятное воспевание культа Сталина. Невероятная анти-такая американо-английская "все сволочи, все против нас", – вот это меня пугает", – сказал Лысенко.

Как отмечает Мария Борзунова, в прошлом году Первый канал показал это интервью полностью, одним из первых тогда был кадр с фразой: "Ничего менять в этой передаче мы не стали. Мы хотим вспомнить Анатолия Лысенко таким, каким он был".