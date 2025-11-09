Американская компания Blue Origin перенесла первый коммерческий пуск новой американской тяжёлой ракеты "Нью Гленн". В воскресенье она должна была впервые вывести в космос полезную нагрузку. К Марсу должны были быть отправлены зонды "ЭскаПада", разработанные частной компанией Rocket Lab по заказу НАСА.

Пуск ракеты-носителя должен был состоялся с космодрома на мысе Канаверал в ночь на 10 ноября по московскому времени. Трансляция шла в ютьюб-канале Blue Origin.

Отмена произошла из-за погодных условий. Следующее стартовое окно есть 10 ноября. Однако пуск может быть отложен из-за шатдауна в США и нехватки персонала в Федеральном управлении гражданской авиации.

Тяжёлая ракета "Нью Гленн" разрабатывается Blue Origin c 2016 года. Её первый полёт состоялся в январе. Ракета должна доставлять на околоземную орбиту до 45 тонн груза.

Её первая ступень предполагается многоразовой и должна выдерживать не меньше 25 пусков. После старта она должна садиться на баржу — во время первого полёта ракеты-носителя в космос в январе это выполнить не удалось.