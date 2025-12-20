"Первый отдел": 2025 год стал рекордным по приговорам за шпионаж

За время полномасштабной войны России с Украиной российские суды вынесли больше тысячи приговоров по статьям о госизмене и шпионаже. На уходящий 2025 год пришлись 468 таких приговоров – это абсолютный максимум с 1997 года. С 1997 года по 24 февраля 2022-го таких приговоров было 196. Об этом говорится в исследовании, проведенном независимой ассоциацией Parubets Analytics по заказу правозащитного проекта "Первый отдел".

Как утверждается в исследовании, с начала полномасштабной войны статьи о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве превратились в России в один из ключевых инструментов политических репрессий.

По данным на 10 декабря 2025 года, общее число обвиняемых по статьям о шпионаже – не менее 1627 человек. Треть из них (564 человека) имеют гражданство Украины.

2025 год стал рекордным по числу приговоров по делам о шпионаже – осуждены 468 человек. Ещё не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек уже поступили в суды. Оправдательных приговоров по этим делам не было, четырех обвиняемых приговорили к пожизненному сроку, шесть человек направлены на принудительное психиатрическое лечение, трое осуждённых погибли в заключении.

"Обвинения почти всегда предъявляются людям, не имевшим доступа к государственной тайне. В качестве доказательств используются контакты с провокаторами, пожертвования, а также предполагаемые намерения совершить преступление. Рассмотрение таких дел, как правило, проходит в закрытом режиме, что фактически исключает общественный контроль за судебным процессом", – говорится в исследовании.

Приговоры по делам о госизмене и шпионаже выносятся по всей России, а также на подконтрольных российской армии территориях Украины назначенными российскими властями судебными органами.

Самая многочисленная группа обвиняемых — граждане России, никак не связанные с политической деятельностью: студенты, IT-специалисты, преподаватели, работники предприятий, предприниматели. Вторая по численности категория — граждане Украины, в основном жители занятых Россией территорий. Третья — антивоенные и общественные активисты и представители академического сообщества.

С 2024 года медианный срок назначенного наказания по статьям о шпионаже вырос с 12 до 15 лет. Самым молодым обвиняемым по делу о госизмене стал Валентин Цыганок 2008 года рождения – на момент ареста ему было 17 лет. Самому пожилому, ученому Валерию Звегинцеву, – 80 лет.

Больше новостей Радио Свобода: