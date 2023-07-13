"Первый отдел": на обвиняемого по делу "Весны" оказывают давление

На обвиняемого по делу против бывших активистов движения "Весна" Валентина Хорошенина оказывают давление в СИЗО, сообщили правозащитники из "Первого отдела".

По их данным, давление оказывают другие заключенные, которые угрожают избить Хорошенина, не дают ему спать на его кровати и сидеть за столом. Бывшего активиста "Весны" перевели в другую камеру. Также правозащитники сообщили, что Хорошенин плохо себя чувствует, но не получает медицинскую помощь.

"Раскалывается голова, насморк, температура, боль в груди и ломит всё тело, но ему не оказывают необходимую помощь. Он опасается за свою жизнь", – говорится в заявлении "Первого отдела".

6 июня в нескольких городах России прошли массовые обыски у бывших сторонников движения "Весна", а также у активистов, которые никогда не имели отношения к этому движению. В итоге на бывших участников движения "Весна" Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, члена петербургской ТИК Василия Неустроева и активиста из Твери Яна Ксенжепольского возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди которых были статьи об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма и распространении военных "фейков". Они были арестованы.