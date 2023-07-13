"Первый отдел": на обвиняемого по делу "Весны" оказывают давление

На обвиняемого по делу против бывших активистов движения "Весна" Валентина Хорошенина оказывают давление в СИЗО, сообщили правозащитники из "Первого отдела".
По их данным, давление оказывают другие заключенные, которые угрожают избить Хорошенина, не дают ему спать на его кровати и сидеть за столом. Бывшего активиста "Весны" перевели в другую камеру. Также правозащитники сообщили, что Хорошенин плохо себя чувствует, но не получает медицинскую помощь.
"Раскалывается голова, насморк, температура, боль в груди и ломит всё тело, но ему не оказывают необходимую помощь. Он опасается за свою жизнь", – говорится в заявлении "Первого отдела".
6 июня в нескольких городах России прошли массовые обыски у бывших сторонников движения "Весна", а также у активистов, которые никогда не имели отношения к этому движению. В итоге на бывших участников движения "Весна" Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, члена петербургской ТИК Василия Неустроева и активиста из Твери Яна Ксенжепольского возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди которых были статьи об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма и распространении военных "фейков". Они были арестованы.
- Молодежное движение "Весна" основано в 2013 году в Петербурге, затем оно появилось и в других регионах России. С начала войны с Украиной участники движения активно участвовали в антивоенных демонстрациях.
- В начале мая 2022 года "Весна" сообщила, что против руководителей и участников движения возбуждено дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По мнению следствия, участники движения разместили в интернете призывы участвовать в антивоенных акциях протеста с 25 по 27 февраля 2022 года, которые не были согласованы с органами власти, тем самым побудив граждан к совершению противоправных действий. Всего по делу проходит восемь человек.
- В мае 2022 года в Петербурге и Великом Новгороде полицейские провели обыски у бывших и действующих сторонников движения "Весна" и фемактивисток, которые анонсировали антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы.
- После митингов против мобилизации в 2022 году прокуратура потребовала признать "Весну" экстремистской организацией. По российскому законодательству, пожертвования таким структурам и сотрудничество с ними влекут за собой административное и уголовное преследование. В декабре суд удовлетворил требование прокуратуры. 17 мая 2023 суд в Петербурге окончательно признал движение "Весна" экстремистским.
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