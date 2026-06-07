"Первый отдел": в России число дел о госизмене выросло на 20%

В первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене в России на 20% превысило показатели 2025 года. Об этом сообщил на правозащитной Международной конференции памяти адвоката Юрия Шмидта в Берлине глава правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрий Заир-Бек.

С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудила более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику, рассказал Заир-Бек.

"Секьюритизация, государственная безопасность ставятся во главу угла. Поэтому все это будет дальше, скорее всего, в виде исторических рекордов", – подчеркнул правозащитник.

В 2025 году в России по делам о госизмене и шпионаже осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года, когда начал действовать Уголовный кодекс Российской Федерации, свидетельствует доклад ассоциации Parubets Analytics, подготовленный по заказу "Первого отдела".

Всего с начала войны по этим статьям осудили 1006 человек. За весь предшествующий период с 1997 года по 24 февраля 2022 года суды приняли лишь 196 таких решений.