Первый после пандемии ЛГБТ-парад состоялся в Праге

Десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы Праги, чтобы принять участие в параде ЛГБТ. Это первое шествие, состоявшееся после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

Колонну возглавили мэр Праги Зденек Гржиб с супругой. Собравшиеся с радужными флагами и плакатами в поддержку равноправия для ЛГБТ прошли по центру города и поднялись в парк Летна. Там прошли различные мероприятия и концерт.

В этом году организаторы из экологических соображений отказались от использования автомобильных сцен.

Полиция сообщила, что парад прошёл без инцидентов.

Первое шествие ЛГБТ состоялось в Праге в 2011 году. Тогда оно вызвало протест среди консерваторов. В Чехии уже давно разрешена регистрация однополых партнёрств, но браки при этом не заключают. В рамках сегодняшнего шествия активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения браков для ЛГБТ-пар.