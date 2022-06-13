Первый тур выборов во Франции: сторонники Макрона вырвались вперёд

Альянс сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, согласно предварительным результатам первого тура парламентских выборов, на доли процента опередил левую коалицию NUPES во главе с Жаном-Люком Меланшоном.

У сторонников Макрона, по официальным данным, 25,75 процентов голосов, у левых - 25,66 процентов.

На третьем месте крайне правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, у него менее 20 процентов. Ещё ниже результат правоцентристов.

Левые утверждают, что в официальные результаты не включены около 200 тысяч голосов, поданных за их кандидатов в ряде округов, якобы ради заголовков СМИ о том, что сторонники Макрона - на первом месте. Речь идёт не об обвинениях в фальсификациях, а в том, что голоса за этих кандидатов засчитали отдельно от блока NUPES. Власти отвергают обвинения в манипуляциях.

Исход выборов решится во втором туре через неделю. Во второй тур вышли кандидаты, набравшие в первом более 12,5 процентов голосов в своих округах. Результат сторонников Макрона позволяет им надеяться на сохранение большинства в парламенте, поскольку во втором туре избиратели, как правило, поддерживают центристов, а не крайне правых или левых. Однако, по опросам, абсолютное большинство сторонникам президента не гарантировано. NUPES претендует на второе место, сторонники Ле Пен могут получить от 5 до 25 мандатов.

Эммануэль Макрон недавно был переизбран президентом на новый срок. В случае утраты его сторонниками парламентского большинства ему будет труднее добиваться своих политических целей; вероятно, речь пойдёт о формировании коалиционного правительства с участием левых.