В Бурятии открыли памятник ветеранам корейской войны

Памятник ветеранам корейской войны 1950-1953 годов открыли в бурятском селе Каленово, сообщает региональное отделение "Боевого братства". Заявляется, что это первый подобный монумент в России.
Памятную доску с тремя именами установили на монументе в честь участников Великой Отечественной войны. Участники войны "являются примером героизма, доблести и преданности служению интересам Великой страны", говорится в сообщении. Как сообщают "Вести-Бурятия", в корейской войне участвовали 516 жителей Бурятии. "Впервые такой памятник установлен у нас в Бурятии и в России в целом. Это действительно историческое событие", - заявил краевед Очир Цыбиков.
- Война между Северной и Южной Кореей проходила с 1950 по 1953 годы после вторжения северокорейских войск на юг полуострова. Боевые действия закончились перемирием, однако мирный договор по-прежнему не подписан. На стороне Южной Кореи в войне принимали участия войска США и их союзников, на стороне Северной Кореи - СССР и КНР. Участие советских войск было засекречено до 1995 года, советские военные участвовали в конфликте под видом "китайских добровольцев". В частности, в 1950 году в Корею ввели советский 64-й истребительный авиакорпус. Он выполнял функции ПВО – прикрывал города, военные, промышленные и транспортные объекты от атак с воздуха.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.