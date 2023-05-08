В Бурятии открыли памятник ветеранам корейской войны

Памятник ветеранам корейской войны 1950-1953 годов открыли в бурятском селе Каленово, сообщает региональное отделение "Боевого братства". Заявляется, что это первый подобный монумент в России.

Памятную доску с тремя именами установили на монументе в честь участников Великой Отечественной войны. Участники войны "являются примером героизма, доблести и преданности служению интересам Великой страны", говорится в сообщении. Как сообщают "Вести-Бурятия", в корейской войне участвовали 516 жителей Бурятии. "Впервые такой памятник установлен у нас в Бурятии и в России в целом. Это действительно историческое событие", - заявил краевед Очир Цыбиков.