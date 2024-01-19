Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японский посадочный модуль SLIM совершил посадку на Луну – Япония стала пятой страной, чей космический аппарат совершил успешное прилунение.

Японское агентство аэрокосмических исследований не сразу подтвердило, что посадка прошла успешно. После получения данных с космического аппарата о прилунении сотрудники агентства начали "проверку состояния" посадочного модуля. Трансляция агентства также была прервана.

Впоследствии на пресс-конференции представитель агентства сообщил, что SLIM совершил посадку на Луну и поддерживает связь с Землей, но не вырабатывает электроэнергию с помощью своих солнечных батарей. В организации считают, что посадка прошла успешно.

Одной из целей этой миссии была посадка аппарата на расстоянии менее 100 метров от заранее определенной цели на поверхности Луны. Большинство космических кораблей садятся в нескольких километрах от назначенной цели. Представители агентства заявили, что им еще предстоит выяснить, совершил ли SLIM посадку в запланированной точке.

SLIM был запущен 6 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Запуск состоялся через две недели после того, как Индия стала четвертой страной, успешно посадившей космический аппарат на Луну.

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