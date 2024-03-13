Последний теракт в Москве вновь заставил задуматься над угрозой, которую несут радикальные идеологии. Кто и почему становится террористом в наше время, и кто становился на путь террора в прежние времена? Люди, которые не хотят жить сами и готовы лишить жизни других – почему их так много?