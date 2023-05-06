Песков и Пугачёва пришли на похороны Юдашкина

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая.

Проститься с Юдашкиным - одним из самых известных советских и российских кутюрье - пришли сотни людей, в их числе многие деятели культуры и шоу-бизнеса. В траурном зале съёмка была запрещена.

Среди тех, кто пришёл на похороны - певица Алла Пугачёва, которая с сентября прошлого года не была в России.

На похороны пришёл также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очевидцы сообщают, что у них с Пугачёвой состоялся короткий разговор.

Алла Пугачёва выступила против войны в Украине, а её муж Максим Галкин, неоднократно выступавший с антивоенными заявлениями, был включён в реестр "иностранных агентов". Песков ранее, комментируя это, говорил, что Галкин допускал "плохие" высказывания, а Пугачёва - нет.

На похороны Юдашкина пришли также Клара Новикова, Владимир Винокур, Надежда Бабкина, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, Владимир Машков, Сергей Зверев, Олег Газманов и другие известные лица. "Московский комсомолец" пишет, что после завершения похорон Пугачёву окружила большая толпа поклонников, однако она не стала с ними общаться и не ответила на вопрос, навсегда ли уехала из России.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году. В 1991 году в Париже на Неделе выссокой моды была представлена первая коллекция Юдашкина "Фаберже", состоявшая из 150 моделей.

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте. В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для российских военнослужащих. Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В последние годы он тяжело болел.

30 апреля стало известно о смерти советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Юдашкин тогда выразил соболезнования, рассказав как учился у Зайцева.