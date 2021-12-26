Песков об отсутствии "Новой газеты" на встрече с Путиным: "Забыли им позвонить"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие "Новой газеты" на прошедшей пресс-конференции Владимира Путина "человеческим фактором".

"На самом деле, просто забыли им позвонить", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что в Кремле "вспомнили про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции", но было уже поздно, поскольку в связи с антикоронавирусными мерами всем журналистам необходимо было сдать ПЦР-тест за три дня до мероприятия.

17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на неё не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.

Среди аккредитованных оказались журналисты Радио Свобода, телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных российскими властями "иноагентами", однако ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

"Новую газету", главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, и вовсе не аккредитовали на мероприятие.