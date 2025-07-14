Песков обвинил страны Балтии в "провокационной" деятельности

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал проведение в Эстонии первых боевых стрельб реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Балтика благодаря агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион где царит напряженность. Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Россия это Балтийское государство. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является очевидной реальностью", - сказал Песков.

Стрельбы в Эстонии, в трехстах километрах от Петербурга, были проведены 11 июля. "После четырех месяцев учений эстонские войска в пятницу провели первые в стране боевые стрельбы ракетами HIMARS. По данным Сил обороны Эстонии (EDF), каждая ракета поразила малоразмерную цель на расстоянии до 15 километров в море", - говорится в сообщении эстонской телерадиовещательной компании ERR. Министерство обороны Эстонии назвало стрельбы "историческим событием".