Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов, которых ранее мобилизовали на войну с Украиной власти самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом каких-либо документов об этом не опубликовано.

По словам Пескова, силы так называемой народной милиции "ДНР" и "ЛНР" сейчас интегрированы в состав Вооружённых сил России, в которые студентов не призывают. Поэтому Путин распорядился организовать возвращение студентов к месту обучения.

В сообщениях российских государственных агентств при этом по-прежнему фигурирует словосочетание "союзные силы" для обозначения воюющих против Украины сил - оно возникло в первые дни войны для обозначения российской армии и "союзных" ей отрядов "ДНР" и "ЛНР", которые российские власти тогда считали независимыми республиками. В начале октября их формально аннексировали.

Ещё до полномасштабного российского вторжения в Украину поддерживаемые Россией сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" объявили на подконтрольных им территориях всеобщую мобилизацию, под которую попали десятки тысяч человек, в том числе не имевших никакого военного опыта. По многочисленным сообщениям, мобилизованные понесли тяжёлые потери. Даже по официальным данным "ДНР", они исчисляются тысячами убитых.

В России 21 сентября тоже объявили мобилизацию, назвав её частичной. Студентам очной формы обучения дали отсрочку от мобилизации. В конце октября власти заявили о завершении "мобилизационных мероприятий", но сам указ о мобилизации не отменён.