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Pet Shop Boys выпустили песню "Living In The Past" про Владимира Путина

Нил Теннант и Крис Лоу из британской группы Pet Shop Boys, 27 февраля 2012 года

Британская группа Pet Shop Boys выпустила песню "Living In The Past" про президента России Владимира Путина. В клипе к песне использованы кадры инаугурации Путина, открытия памятника Сталину в Волгограде, задержаний во время акций протеста, а также марширующих военных.

В тексте песни от лица Путина говорится, что он хочет, чтобы его боялись так же, как боялись Сталина: "Как и он, я выиграю. Меня не затмят. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах".

В мае прошлого года группа опубликовала в соцсетях заявление о своем отношении к российскому вторжению в Украину.

"В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз бывали в России и писали песни с русскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, что мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это", – сказано в посте музыкантов.

В конце 2021 года Pet Shop Boys опубликовали пост в поддержку "Международного Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал", которые были ликвидированы по решению суда.

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