Петербург: концерт Шостаковича отменили после жалоб монархистов

В храме Спас на Крови в Санкт-Петербурге отменили концерт произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает РБК.

В официальном письме дирекции Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", полученном 15 декабря, сказано, что концерт отменен по техническим причинам, рассказал изданию заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский .

15 декабря в Спасе на Крови должен был выступить концертный хор Петербурга под руководством Владимира Беглецова. Артисты должны были исполнить десять хоровых поэм Шостаковича на произведения революционных поэтов конца XIX и начала XX века.

По данным "Фонтанки", накануне проведения концерта, активисты-монархисты обратились к "русским православным людям" с призывом объединиться и не допустить прочтения стихов о революции в храме, который построили на месте гибели императора Александра II. По мнению активистов, в храме может исполняться только церковная музыка. При этом Спас на Крови - музей.

В группе концертного хора Петербурга во "ВКонтакте" говорится, что выступление отменили, чтобы "не подвергать опасности слушателей и участников концерта".

В разговоре с ТАСС Петровский отметил, что точно такой же концерт уже проходил в Спасе на Крови в декабре 2018 года.