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Петербургская провластная организация "Поколение Z" изменила название

Петербургская молодежная организация "Поколение Z" изменила название на "Поколение Global", пишет "Ротонда". Несколько лет назад ее участники пытались сорвать митинги оппозиции за честные выборы, а лидер команды – Ринат Евстигнеев – ранее работал в молодежном избирательном штабе Владимира Путина.

Евстигнеев пояснил журналистам, что название организации хотели сменить еще в марте. Оно, по утверждению лидера "Поколения Z", перестало ассоциироваться с символом молодого поколения и начало создавать проблемы активистам: им стало сложно общаться с друзьями и родственниками из Украины. "Символ должен объединять и примирять, а не разобщать", – заявил он, добавив, что радости в связи с так называемой "спецоперацией" в Украине он не испытывает.

"Это траур, а не праздник. И всем следует делать максимум для того, чтобы сохранить жизни людей с обеих сторон, чтобы как можно быстрее закончить эту катастрофу", – сказал он "Ротонде". Евстигнеев заявил, что теперь организация сконцентрируется на "локальном патриотизме", например, на борьбе за расширение автономии и развитие регионов.

  • Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.

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