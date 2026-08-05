Петербургские депутаты удаляют и переименовывают каналы в соцсетях

В Санкт-Петербурге депутаты местных органов власти, а также петербургские депутаты Госдумы стали удалять свои аккаунты в телеграме и ВКонтакте. Те, кто не удаляет каналы, переименовывают их так, чтобы их фамилии не упоминались в названиях каналов.
На переименования обратило внимание издание "Бумага". Оно, в частности, указывает, что телеграм-канал депутата Госдумы Виталия Милонова теперь называется "Виталий выбор миллионов", а единоросса Алексея Цивилёва - "Транспорт СПб". Канал депутата петербургского Законодательного собрания от партии "Новые люди" Дмитрия Павлова "За Питер" можно спутать с каналом депутата от ЛДПР Андрея Малкова - "Вперёд, за Питер". Депутаты удалили из каналов и свои фотографии.
Один из депутатов, также переименовавший свой канал, на условиях анонимности рассказал "Ротонде", что "отвязать социальные сети" ему приказали "из Москвы", не объясняя, зачем. "Просто позвонили и сказали - сделай", - заявил депутат. Потом он все же добавил, что, по словам его московского собеседника, такое требование может быть связано с ожидаемыми хакерскими атаками на соцсети политиков и другими провокациями в преддверии выборов в сентябе.
- В июле в Петербурге был задержан муниципальный активист Ярослав Костров, баллотировавшийся на выборы от партии "Справедливая Россия". Ему были предъявлены обвинения в демонстрации экстремистской символики: в одном из старых постов на странице Кострова в интернете присутствовала ссылка на "запрещённую соцсеть" Instagram (её владельца, компанию Meta, российские власти признали экстремистской организацией). Суд признал его виновным и назначил 10 суток административного ареста, но главное - это лишило Кострова права участвовать в выборах.
- Ранее таким же образом утратил право баллотироваться действующий депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский - на его странице ВКонтакте тоже нашли ссылку на Instagram в посте, опубликованном в 2018 году.