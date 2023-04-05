Петербургские депутаты от "СР" вышли из партии 

Пятеро из пяти депутатов фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в петербургском Законодательном собрании заявили о выходе из одноимённой партии, а глава фракции Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-спикера городского парламента, сообщает издание "Фонтанка". Депутаты заявили о политических разногласиях с руководством партии.
"Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, основной идеей которой была социальная справедливость и большие проблемы маленьких людей. А ещё мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рождённых в открытом, толерантном и просвещённом Петербурге... К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости", - цитирует "Фонтанка" заявление Шишкиной, которая добавила, что "в партийной риторике стало не хватать человечности", и что "члены фракции чувствуют в себе необходимость выбрать другой политический путь".
В ответ глава партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил вышедшим из политического объединения прекратить работу и в петербургском парламенте. "Сложение полномочий вице-спикера ЗакС выглядит благородно. Но правильнее и благороднее было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии", - заявил Миронов.
- Ранее несколько депутатов-"справедливороссов", включая Марину Шишкину, выступили с критикой Миронова в связи с его сближением с Евгением Пригожиным - основателем и спонсором ЧВК "Вагнер", бойцов которой обвиняют в многочисленных военных преступлениях на территории Украины и Сирии, включая внесудебные казни. В январе Пригожин подарил Миронову кувалду, которая стала своеобразным символом "вагнеровцев". Именно кувалдой был предположительно убит один из наёмников ЧВК Евгений Нужин, которого бойцы "Вагнера" обвинили в предательстве. В ответ Миронов поблагодарил Пригожина за подарок и заявил, что с его помощью планирует "пробить брешь в нацистской идеологии".
- Миронов также регулярно комментирует события, связанные с войной в Украине, с чрезвычайно агрессивных позиций. В партии также активны сторонники Захара Прилепина, которые призывают к войне за уничтожение украинской государственности.
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