Петербургские депутаты от "СР" вышли из партии 

Пятеро из пяти депутатов фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в петербургском Законодательном собрании заявили о выходе из одноимённой партии, а глава фракции Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-спикера городского парламента, сообщает издание "Фонтанка". Депутаты заявили о политических разногласиях с руководством партии.

"Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, основной идеей которой была социальная справедливость и большие проблемы маленьких людей. А ещё мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рождённых в открытом, толерантном и просвещённом Петербурге... К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости", - цитирует "Фонтанка" заявление Шишкиной, которая добавила, что "в партийной риторике стало не хватать человечности", и что "члены фракции чувствуют в себе необходимость выбрать другой политический путь".

В ответ глава партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил вышедшим из политического объединения прекратить работу и в петербургском парламенте. "Сложение полномочий вице-спикера ЗакС выглядит благородно. Но правильнее и благороднее было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии", - заявил Миронов.