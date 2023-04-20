"Петербургский диалог", начавшийся в 2001 году, заявил о самороспуске

Правление германо-российского "Петербургского диалога" проголосовало за роспуск проекта по налаживанию двусторонних отношений, работавшего с 2001 года. За роспуск проекта, который в 2001 году инициировали президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, проголосовали 32 участника общего собрания. Пять человек выступили против, один воздержался".

Решение о роспуске было принято еще 22 ноября 2022 года на внеочередном заседании по запросу правления "Петербургского диалога". "Ввиду преступной агрессивной войны и враждебной позиции по отношении к западным демократиям диалог в этом формате более невозможен", - сообщили в проекте.

Форум представителей двух стран в рамках проекта проводился ежегодно, начиная с апреля 2001 года за исключением 2014 года - тогда он был отменен из-за аннексии Россией Крыма. В 2020 году форум также не состоялся из-за пандемии коронавируса. С тех пор он больше не проводился.

Немецкий оргкомитет форума в 2021 году заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Причиной стало объявление в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.

Как сообщила "Немецкая волна", еще 26 мая 2021 года российская Генпрокуратура внесла в список "нежелательных" в России организаций "Немецко-русский обмен", "Центр либеральной современности", а также "Форум русскоязычных европейцев".