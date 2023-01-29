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Фестиваль "Радуга" сменил название из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Театральный фестиваль - петербургская "Радуга" - изменил название из-за закона о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в России. Теперь он называется "Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева". Именно под таким названием Фестиваль объявил о начале приёма заявок. Об этом пишет журнал "Театр".

Руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала, что окончательного решения по поводу переименования фестиваля ещё не принято. "Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой – это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на “Радугу”, и театры с нами общаются тоже как с “Радугой”. В общем, мы думаем и будем советоваться", - цитирует журнал слова Лаврецовой.

Фестиваль "Радуга" впервые прошел в феврале 2000 года. Основная цель фестиваля - поиск современной драматургии для молодёжи, а также режиссёров, работающих с новыми театральными формами.

В разные годы на Фестиваль приезжали театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и многих других стран, которые сейчас российские власти называют "недружественными", - сообщает Север.Реалии.

  • 5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" и трансгендерного перехода в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан от 50 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до 10 миллионов рублей. Уже возбуждены несколько административных дел, о каких-либо принятых судебных решениях пока не сообщалось. Правозащитники критикуют закон как дискриминационный по отношению к представителям ЛГБТ.
  • Радужный флаг - один из всемирно известных символов ЛГБТ-сообщества и борьбы за его права.
  • После начала войны с Украиной в России стали отменять произведения и постановки оппозиционно настроенных авторов, режиссёров и актёров. С театральных афиш пропали имена режиссёров Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова, а также писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии по отношению к Украине.
  • В Минкульте заявили, что уехавшие из России деятели культуры якобы сами попросили убрать их имена с афиш российских театров. При этом глава Минкульта Ольга Любимова признала, что удаления имён с афиш может быть компромиссом для того, чтобы театры продолжили работу.

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