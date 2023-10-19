Петербурженке присудили 2 тысячи рублей за 14 часов в наручниках

Суд в Санкт-Петербурге присудил Татьяне Левичевой две тысячи рублей компенсации морального ущерба за то, что её незаконно удерживали в полицейском участке без составления протокола, не давали еды и воды, а также приковали наручниками на 14 часов. Об этом она рассказала изданию MR-7.

Левичеву задержали вечером 10 мая 2022 года после того, как она повесила зеленую ленточку на памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинграда.

Около полуночи Левичеву привезли в полицию и закрыли в помещении за дежурной частью. Через два часа её отвезли на осмотр места происшествия, после чего вернули в полицейский участок. Там её пристегнули наручниками к железному стулу на 14 часов, не кормили и не давали воды. Также активистку принудили сдать дактилоскопию. Протоколы на Левичеву составили спустя 17 часов после задержания (по закону протокол должен быть составлен не более чем за 3 часа).

На Левичеву составили протоколы по статье о дискредитации армии и о мелком хулиганстве.

На следующий день судья прекратила дело в отношении Левичевой за отсутствием состава преступления. Она подала иск в суд, требуя признать действия полицейских незаконными, и присудить ей компенсацию морального ущерба в 500 тысяч рублей.

Судебное разбирательство длилось 10 месяцев.

Иск Левичевой удовлетворили частично, признав незаконным непредоставление ей еды, воды и спального места. Активистка намерена оспорить сумму компенсации.