Петербуржец отсудил через ЕСПЧ €26 тысяч за сломанные полицией рёбра

Житель Санкт-Петербурга Александр Виноградов выиграл в Европейском суде по правам человека дело против России из-за конфликта с полицейскими, в результате которого ему сломали рёбра. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить активисту компенсацию в 26 тысяч евро. Об этом Виноградов рассказал корреспонденту Север.Реалии.

После начала военного вторжения в Украину Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ, но Александр Виноградов уверен, что в итоге получит компенсацию.

Комментируя решение суда в Страсбурге, Виноградов заявил, что "вопрос не в деньгах", а в моральном удовлетворении, которое он испытывает после 7 лет борьбы за свою правоту. По словам Виноградова, только в Европейском суде он смог доказать, что говорил правду, что в российских судах его лишили права на защиту и на привлечение к уголовной ответственности тех лиц, которые его избили.

Александр Виноградов – петербургский активист, много лет занимающийся борьбой с незаконной торговлей. В 2016-м году он был руководителем общественной организации "Потребнадзор" и помогал "Центру повышения эффективности использования госимущества" (ЦПЭИГИ) безвозмездно сносить незаконные ларьки на севере Петербурга.

В начале декабря 2016 года его автомобиль остановил патруль полиции и потребовал открыть машину для досмотра. Виноградов согласился на досмотр автомобиля только в присутствии понятых, но сотрудников полиции это не устроило. Они отжали стекло автомобиля и прыснули в салон газовым баллончиком. Виноградов был вынужден выйти из аввтмобиля, после этого полицейские применили к нему боевой приём, сломав три ребра. После выхода из больницы Виноградов пытался добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов, которые его задерживали. Следственный комитет несколько раз проводил проверки, но уголовное дело возбуждать отказывался, заявляя, что нет доказательств преступления.

В 2018 году активист обратился в ЕСПЧ. На днях Виноградов получил решение Европейского суда по правам человека по своему заявлению.