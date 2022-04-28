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Петербуржец получил реальный срок после антивоенной акции

Полиция на антивоенной акции в Санкт-Петербурге (Архивное фото)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 24-летнего местного жителя Захара Татуйко к одному году и четырем месяцам колонии. Его обвинили в применении насилия к полицейскому на антивоенной акции 2 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С Татуйко также взыскали 10 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В пресс-службе судов сообщили, что дело рассматривалось без исследования доказательств. По версии следствия, на акции Татуйко схватил сотрудника правоохранительных органов и распылил перцовый баллончик ему в лицо.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором молодой человек с заблюренным лицом в ходе разговора с сотрудником правоохранительных органов (его лица также не было видно) признает вину в применении насилия к представителю власти в полном объеме. Несмотря на признание, дело рассматривалось почти два месяца.

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