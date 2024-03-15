Петербуржца оштрафовали из-за комментария про Путина в Крыму

Жителя Санкт-Петербурга Валентина Киселева оштрафовали на 400 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма из-за комментария под новостью о визите президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Комментарий Киселев оставил в паблике "Подслушано Тихвин" в социальной сети "ВКонтакте" в марте 2023 года. "Найдется хороший снайпер, чтобы прикончить эту вошь, сосущую кровь народа", - написал Киселев.

После задержания петербуржца сначала поместили в СИЗО, но позднее отпустили под запрет определенных действий. Суд назначил Киселеву штраф в размере 600 тысяч рублей, но уменьшил его, засчитав проведенный им в СИЗО срок. Также ему запретили в течение двух лет администрировать сайты и каналы в интернете.

Россия аннексировала украинскую Автономную республику Крым и город Севастополь в 2014 году. Аннексия не была признана подавляющим большинством стран мира.