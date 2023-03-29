Петербуржца осудили на 5,5 лет по делу о "фейках" про армию России

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти с половиной годам колонии местного жителя Олега Белоусова по делу о так называемых фейках про армию России и призывах к экстремизму. Ему также запретили администрировать сайты сроком на четыре года. Об этом сообщает Север.Реалии. Гособвинение требовало девять с половиной лет колонии и пять лет запрета на администрирование интернет-ресурсов.

Дело в отношении Белоусова возбудили летом 2022 года. Поводом для этого стали его комментарии с критикой российских военных в группе "ВКонтакте" под названием "Питерские копатели", в которой пользователи обсуждают поиск старинных ценностей. Позднее стало известно о втором уголовном деле против Белоусова - о призывах к экстремизму. Следствие считает, что он опубликовал сообщение с текстом: "Путин предатель номер 1, разворовавший страну и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков и Мариуполь можно сносить?".

Донос на Белоусова написал один из участников сообщества "Питерские копатели" Сергей Чмыхун. Он объяснил свой поступок тем, что хотел заставить автора комментариев "осознать" и "перевоспитаться".

В январе 2023 года Олега Белоусова внесли список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.