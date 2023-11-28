Петербуржца осудили по делу о причастности к "Правому сектору"

Суд в Курске приговорил уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева к 12 годам колонии строгого режима по делу о причастности к "Правому сектору". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Казанцева признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации и иностранном вооруженном формировании, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.

По версии следствия, Казанцев, "будучи сторонником националистической идеологии", входил в состав военизированной ячейки "Правого сектора".

Казанцев не признал вину. Его защита просила оправдать подсудимого в связи с непричастностью к совершению преступлений. Обвинение просило назначить Казанцеву наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как ранее писала газета "Курская правда", Казанцев в последние годы жил в Украине. Со ссылкой на материалы уголовного дела издание сообщало, что он вступил в "Правый сектор" в 2015 году. Позднее петербуржец, по данным следствия, участвовал в боевых действиях против войск так называемых "ДНР" и "ЛНР". Утверждается, что Казанцева взяли в плен в марте 2022 года.