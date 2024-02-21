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Петербуржцам, почтившим память Навального, вручили повестки в военкомат

Стихийный мемориал в память Алексея Навального, Санкт-Петербург
Стихийный мемориал в память Алексея Навального, Санкт-Петербург

Шестерым жителям Санкт-Петербурга, которых ранее арестовали на несколько суток за возложение цветов к стихийному мемориалу Алексею Навальному, при выходе из изолятора временного содержания вручили повестки в военкомат.

Также повестки были вручены четверым гражданам, которые не прописаны в Петербурге, но приехали в город для того, чтобы почтить память погибшего политика.

Всего в Петербурге за возложение цветов к мемориалу Навальному осудили почти двести человек, подавляющее большинство из них были арестованы на срок от одного до четырнадцати суток. В протоколах полицейские в основном писали, что задержанные "блокировали дорогу случайным прохожим".

  • После сообщения о гибели Алексея Навального в десятках городах России люди стали возлагать цветы к стихийным мемориалам, часто - к городским памятникам, посвящённым жертвам политических репрессий. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", полиция задержала более 350 человек, которые хотели почтить память оппозиционного политика.

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Обращение Юлии Навальной
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Обращение Юлии Навальной

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Обращение Юлии Навальной

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