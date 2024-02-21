Петербуржцам, почтившим память Навального, вручили повестки в военкомат

Шестерым жителям Санкт-Петербурга, которых ранее арестовали на несколько суток за возложение цветов к стихийному мемориалу Алексею Навальному, при выходе из изолятора временного содержания вручили повестки в военкомат.

Также повестки были вручены четверым гражданам, которые не прописаны в Петербурге, но приехали в город для того, чтобы почтить память погибшего политика.

Всего в Петербурге за возложение цветов к мемориалу Навальному осудили почти двести человек, подавляющее большинство из них были арестованы на срок от одного до четырнадцати суток. В протоколах полицейские в основном писали, что задержанные "блокировали дорогу случайным прохожим".