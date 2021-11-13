Петрушевская отказалсь от премии, полученной от Путина в 2002 году

Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генеральной прокуратуры ликвидировать правозащитный центр "Мемориал".*

"Новая газета", сообщившая об этом, приводит фрагменты заявления Петрушевской, опубликованные в Фейсбуке (соблюдена авторская орфография":

"У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии".



11 ноября Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал". Эти требования расространяются и на подразделения общественной организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины Генеральная прокуратура указала на "систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно — отсутствие маркировки у материалов организации.



В "Мемориале" считают требование Генпрокуратуры "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Петрушевская — лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства (2002). Эту награду почти 20 лет назад ей вручал президент Владимир Путин. Писательница отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов Октябрь (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), премиями "Москва-Пенне" (1996), "Звезда" (1999), "Триумф" (2002), премией фестиваля "Новая драма" (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента