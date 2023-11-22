Певец Шарлот задержан в Пулкове. Ранее он сжёг российский паспорт

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали музыканта Шарлота (Эдуард Шарлот), прилетевшего из Армении. Об этом сообщают "Известия".

На видео РЕН ТВ, певца ведут в наручниках по аэропорту в сопровождении полицейских. О причинах задержания и вменяемых статьях официально не сообщается.

По информации "Базы" и РЕН ТВ, на Шарлота оформили административные протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, и о дискредитации армии России. Обе статьи предусматривают штрафы: первая - до 300 рублей, вторая - до 50 тысяч рублей. По данным Shot, на задержанного музыканта также составили протокол о мелком хулиганстве, за что предусмотрено до 15 суток административного ареста.

После задержания в полиции записали видео, где Шарлот извинился за то, что ранее сжёг российский паспорт. "Осечка в понимании происходящего. … Был ошибочно помешан на ложной информации", - заявил он полицейским. Видео с его извинением опубликовал телеграм-канал Мэш.

В июне певец опубликовал в инстаграме видеозапись, на которой сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет.

В середине ноября с жалобой на Шарлота в Следственный комитет России и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила оценить "действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".

На следующий день музыкант объявил, что возвращается в Россию, чтобы "сражаться за русско-язычную культуру»" и записать новый альбом. Незадолго до возвращения Шарлот опубликовал в своем инстаграме пост о прилете в Россию, подписав скриншот с авиабилетами "Я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z".