Певица Манижа сообщила, что её "сняли" с фестиваля "Стереолето"

Певица Манижа, представлявшая Россию в прошлом году на конкурсе "Евровидение", сообщила, что не выступит на фестивале "Стереолето" в Петербурге. Как написала Манижа в инстаграме, её "сняли с фестиваля". Других подробностей она не привела. Фестиваль должен пройти 12-13 июня.

Из сообщения на странице фестиваля в соцсетях также не ясно, по каким причинам отменено выступление. Сказано лишь, что эти причины не зависят от организаторов. Основатель фестиваля Илья Бортнюк в комментарии "Фонтанке" назвал решение "обоюдным" и "правильным в данной ситуации".

Ранее ряд телеграм-каналов и публичных персон, поддерживающих войну в Украине, требовали отменить выступление Манижи на фестивале из-за её антивоенных высказываний. Среди них был в частности депутат Госдумы Виталий Милонов. Некоторые из них также призывали писать в МВД просьбы возбудить против певицы уголовное дело за "дискредитацию армии". Бортнюк не сказал, связана ли отмена выступления с этими требованиями, отметив лишь, что, по его мнению, они исходили от "практически фашистских" групп, которые протестовали и против выступления Манижи на "Евровидении".

После похожей кампании ранее был отменен концерт в Санкт-Петербургской филармонии оркестра под управлением дирижера Василия Синайского, опубликовавшего обращение против войны в Украине.

Манижа выступала против войны с Украиной, называя её "братоубийственной" и отмечая, что она ведётся "против её воли". При этом она призывала к переговорам и заявляла, что против изоляции России в сфере культуры.

Манижа - уроженка Таджикистана. Её участие в "Евровидении" вызвало критику со стороны ряда националистически настроенных публицистов, которые утверждали, что её песня "Русская женщина" якобы направлена на дискредитацию русских.