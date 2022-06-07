Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Певица Манижа сообщила, что её "сняли" с фестиваля "Стереолето"

Манижа

Певица Манижа, представлявшая Россию в прошлом году на конкурсе "Евровидение", сообщила, что не выступит на фестивале "Стереолето" в Петербурге. Как написала Манижа в инстаграме, её "сняли с фестиваля". Других подробностей она не привела. Фестиваль должен пройти 12-13 июня.

Из сообщения на странице фестиваля в соцсетях также не ясно, по каким причинам отменено выступление. Сказано лишь, что эти причины не зависят от организаторов. Основатель фестиваля Илья Бортнюк в комментарии "Фонтанке" назвал решение "обоюдным" и "правильным в данной ситуации".

Ранее ряд телеграм-каналов и публичных персон, поддерживающих войну в Украине, требовали отменить выступление Манижи на фестивале из-за её антивоенных высказываний. Среди них был в частности депутат Госдумы Виталий Милонов. Некоторые из них также призывали писать в МВД просьбы возбудить против певицы уголовное дело за "дискредитацию армии". Бортнюк не сказал, связана ли отмена выступления с этими требованиями, отметив лишь, что, по его мнению, они исходили от "практически фашистских" групп, которые протестовали и против выступления Манижи на "Евровидении".

После похожей кампании ранее был отменен концерт в Санкт-Петербургской филармонии оркестра под управлением дирижера Василия Синайского, опубликовавшего обращение против войны в Украине.

Манижа выступала против войны с Украиной, называя её "братоубийственной" и отмечая, что она ведётся "против её воли". При этом она призывала к переговорам и заявляла, что против изоляции России в сфере культуры.

Манижа - уроженка Таджикистана. Её участие в "Евровидении" вызвало критику со стороны ряда националистически настроенных публицистов, которые утверждали, что её песня "Русская женщина" якобы направлена на дискредитацию русских.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG