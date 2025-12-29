Певица Наоко рассказала, что ее прослушивали до задержания

Вокалистка уличной группы "Стоптайм" Диана Логинова, известная как Наоко, в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала, что силовики до задержания прослушивали ее.

По словам певицы, она узнала, что ее ищут, когда гитаристу группы Александру Орлову позвонил сосед и сообщил, что его разыскивает полиция. После этого она решила остаться у подруги на ночь, чтобы было время "что-то решить".

"Я не ожидала, что настолько все контролируется. И я не ожидала, что меня прослушивают уже два дня. И поэтому я сказала подруге по телефону: "Может быть, ты напишешь мне свой адрес?" Она говорит: "Почему?" Я говорю: "Думаю, меня прослушивают". Она говорит: "Да кто тебя прослушивает?" Я: "Ладно, говори". Она сказала свой адрес и по этому адресу за мной приехали [полицейские]", – рассказала Логинова.

Певица отметила, что поняла это по фразам и "это не могло быть совпадением": "Они просто потом повторяли фразы за последние дни, которые я говорила, которые говорили те, кто со мной разговаривал".

Диану Логинову, Александра Орлова и барабанщика группы Владислава Леонтьева задержали 15 октября за исполнение песен Монеточки и Noize MC, признанных в России "иностранными агентами". Членов группы подвергли "карусельным" арестам: Леонтьеву назначили два административных срока, Логиновой и Орлову – три. После выхода на свободу 23 ноября Логинова и Орлов покинули страну. Это был первый в России случай привлечения к ответственности за публичное исполнение песен "иностранных агентов".

Больше новостей Радио Свобода: