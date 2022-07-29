Певице Шакире грозит 8 лет тюрьмы в Испании

Прокуратура Испании предъявила колумбийской поп-звезде Шакире обвинение в неуплате налогов на сумму 14,5 млн евро. Если обвинение подтвердится, певице может грозить восемь лет тюрьмы. Сама Шакира свою вину отрицает, сообщает El Pais.

По сведениям прокуратуры, Шакира жила в Испании с 2012 по 2014 годы, но не платила налогов. Певица и ее представители заявляют, что в эти годы в Испании ее не было. Однако испанская прокуратура утверждает, что в 2012 году она купила в Испании дом; годом позже там родился её сын.

Прокуратура требует для неё лишения свободы на срок в 8 лет и штрафа почти в в 24 миллиона евро. Адвокаты Шакиры настаивают на ее невиновности. Дата первого судебного заседания в Испании пока не объявлена.

Официально Шакира начала жить в Испании в 2015 году. Со своим партнером, а впоследствии мужем - футболистом "Барселоны" Жераром Пике - она вместе с 2011 года. У Пике и Шакиры двое сыновей. Месяц назад пара объявила о решении расстаться.