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Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса

Активисты за глобальную доступность вакцин от коронавируса требуют всеобщей доступности препаратов. Одна из акций протеста в Нью-Йорке у штаб-квартиры компании Pfizer (14 июля 2021)

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.

Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет €19,50 (прежняя была €15,5).

Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.

Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов в сравнении с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

  • Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.
  • Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам.
  • Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС для ировать цены.

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