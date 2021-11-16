Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) разрешила американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Ведомости".



В испытаниях примут участие россияне старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами COVID-19. Всего привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

Препарат под названием PAXLOVID (ингибитор протеазы и ритонавир) снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89 процентов, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза.

Представитель Pfizer рассказал изданию, что всего в испытаниях PAXLOVID участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если препарат получит одобрение локальных регулирующих органов, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

О завершении второго этапа клинических испытаний PAXLOVID в США Pfizer отчиталась в начале ноября. По информации Reuters, к концу года Pfizer намерена произвести более 180 тысяч доз лекарства, а за следующий год довести их количество до 50 миллионов.

В начале ноября Великобритания одобрила использование молнупиравира , который производится в виде пилюли компанией Merck . Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска.

В России также ведётся разработка лекарства от COVID-19, который уже прошел вторую фазу клинических испытаний. Препарат МИР-19 влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет ему размножаться.