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Уходим под воду. Новое стихийное бедствие в Крыму

Из-за непрекращающихся ливней в Крыму подтоплены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Основные села, пострадавшие от паводка – Куйбышево, Соколиное, Голубинка, Аромат. Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков.

Российские власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в этих сельских поселениях Бахчисарайского района, находящихся в долине реки Бельбек.

По информации МЧС России, обнародованной 5 июля, из зоны подтопления в Бахчисарайском районе эвакуировано более 160 человек, в том числе 31 ребенок.
Поврежденная стихией территория жилого дома в селе Куйбышево Бахчисарайского района.&nbsp;&nbsp; По информации сайта &quot;Крыминформ&quot;, который ссылается на главу подконтрольного России районного совета Ольгу Урайкину, в понедельник, 5 июля, было найдено тело женщины, погибшей во время потопа в Куйбышево Бахчисарайского района
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Поврежденная стихией территория жилого дома в селе Куйбышево Бахчисарайского района.  

По информации сайта "Крыминформ", который ссылается на главу подконтрольного России районного совета Ольгу Урайкину, в понедельник, 5 июля, было найдено тело женщины, погибшей во время потопа в Куйбышево Бахчисарайского района
В селе Соколиное сильнейшие потоки воды полностью размыли улицы&nbsp;
2 В селе Соколиное сильнейшие потоки воды полностью размыли улицы 
Река Коккозка в селе Соколиное Бахчисарайского района также вышла из берегов
3 Река Коккозка в селе Соколиное Бахчисарайского района также вышла из берегов
Жительницы села Соколиное переходят по мосту через реку Коккозку, вышедшую из берегов в результате продолжительных ливней
4 Жительницы села Соколиное переходят по мосту через реку Коккозку, вышедшую из берегов в результате продолжительных ливней

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