Уходим под воду. Новое стихийное бедствие в Крыму

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Поврежденная стихией территория жилого дома в селе Куйбышево Бахчисарайского района.



По информации сайта "Крыминформ", который ссылается на главу подконтрольного России районного совета Ольгу Урайкину, в понедельник, 5 июля, было найдено тело женщины, погибшей во время потопа в Куйбышево Бахчисарайского района