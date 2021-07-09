Уходим под воду. Новое стихийное бедствие в Крыму

Из-за непрекращающихся ливней в Крыму подтоплены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Основные села, пострадавшие от паводка – Куйбышево, Соколиное, Голубинка, Аромат. Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков.
Российские власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в этих сельских поселениях Бахчисарайского района, находящихся в долине реки Бельбек.
По информации МЧС России, обнародованной 5 июля, из зоны подтопления в Бахчисарайском районе эвакуировано более 160 человек, в том числе 31 ребенок.
Российские власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в этих сельских поселениях Бахчисарайского района, находящихся в долине реки Бельбек.
По информации МЧС России, обнародованной 5 июля, из зоны подтопления в Бахчисарайском районе эвакуировано более 160 человек, в том числе 31 ребенок.
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