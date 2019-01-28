Улица Ленина в Симферополе: неухоженное наследие

Улица Ленина есть почти в каждом городе на постсоветском пространстве. Как правило, она расположена в центральной части населенного пункта. Симферополь в этом плане мало чем отличается от других городов. Единственная особенность: улица Ленина соединяет современную и историческую части крымской столицы. Она носила разные названия, нынешнему ‒ 95 лет. Часть объектов и по сей день представляют историческую ценность. Правда, их внешний вид создает весьма печальную картину. Давайте вместе посмотрим, как сейчас выглядит симферопольская улица Ленина.

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