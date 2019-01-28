Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Фотогалереи

Улица Ленина в Симферополе: неухоженное наследие

Улица Ленина есть почти в каждом городе на постсоветском пространстве. Как правило, она расположена в центральной части населенного пункта. Симферополь в этом плане мало чем отличается от других городов. Единственная особенность: улица Ленина соединяет современную и историческую части крымской столицы. Она носила разные названия, нынешнему ‒ 95 лет. Часть объектов и по сей день представляют историческую ценность. Правда, их внешний вид создает весьма печальную картину. Давайте вместе посмотрим, как сейчас выглядит симферопольская улица Ленина.
Первоначально (с 1876 года) улица именовалась Бульварной, поскольку на нее выходил бульвар. Вид на улицу Ленина с площади Советской. Главный объект внимания ‒ пятиэтажный торговый центр справа
1 Первоначально (с 1876 года) улица именовалась Бульварной, поскольку на нее выходил бульвар. Вид на улицу Ленина с площади Советской. Главный объект внимания ‒ пятиэтажный торговый центр справа
Если обернуться, то можно разглядеть купола Александро-Невского собора, расположенного в нескольких сотнях метров
2 Если обернуться, то можно разглядеть купола Александро-Невского собора, расположенного в нескольких сотнях метров
Здесь, в расположенном неподалеку Городском саду, в одном из домов проживал Петр Лазарев, которого в 1891 году назначили на должность Таврического губернатора. В 1902 году улицу переименовали в Лазаревскую ‒ в честь экс-губернатора
3 Здесь, в расположенном неподалеку Городском саду, в одном из домов проживал Петр Лазарев, которого в 1891 году назначили на должность Таврического губернатора. В 1902 году улицу переименовали в Лазаревскую ‒ в честь экс-губернатора
Свое теперешнее название улица получила 30 мая 1924 года ‒ в память о Владимире Ульянове-Ленине. В этом двухэтажном здании голубого цвета располагается Институт иностранной филологии местного университета.
4 Свое теперешнее название улица получила 30 мая 1924 года ‒ в память о Владимире Ульянове-Ленине. В этом двухэтажном здании голубого цвета располагается Институт иностранной филологии местного университета.

Загрузить еще

Смотреть комментарии

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG