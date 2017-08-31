Пропавшие в Крыму

После аннексии Россией Крыма загадочные исчезновения и похищения людей стали нормой на полуострове. Случаи похищения Решата Аметова и Эрвина Ибрагимова были даже зафиксированы на видео, но так и остались нерасследованными. Данные правозащитных организаций о пропавших без вести и погибших крымчанах разнятся. По сообщениям Крымскотатарского центра "КрымSOS"» и Крымской правозащитной группы, в Крыму за последние три с небольшим года пропали от 8 до 17 крымчан. Как минимум 6 из пропавших были найдены мертвыми, но и эту цифру некоторые правозащитники считают заниженной. В Международный день жертв насильственных исчезновений, который по решению ООН отмечается 30 августа, проект Крым.Реалии решил напомнить о некоторых из тех, кого при невыясненных до конца обстоятельствах похитили на полуострове за годы аннексии. Рисунки предоставлены Крымскотатарским ресурсным центром.

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