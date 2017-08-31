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Фотогалереи

Пропавшие в Крыму

После аннексии Россией Крыма загадочные исчезновения и похищения людей стали нормой на полуострове. Случаи похищения Решата Аметова и Эрвина Ибрагимова были даже зафиксированы на видео, но так и остались нерасследованными. Данные правозащитных организаций о пропавших без вести и погибших крымчанах разнятся. По сообщениям Крымскотатарского центра "КрымSOS"» и Крымской правозащитной группы, в Крыму за последние три с небольшим года пропали от 8 до 17 крымчан. Как минимум 6 из пропавших были найдены мертвыми, но и эту цифру некоторые правозащитники считают заниженной. В Международный день жертв насильственных исчезновений, который по решению ООН отмечается 30 августа, проект Крым.Реалии решил напомнить о некоторых из тех, кого при невыясненных до конца обстоятельствах похитили на полуострове за годы аннексии. Рисунки предоставлены Крымскотатарским ресурсным центром.
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Решат Аметов, крымскотатарский активист. Был похищен людьми в камуфляжной форме в центре Симферополя 3 марта 2014 года во&nbsp;время одиночного пикета против аннексии Крыма Россией у здания Совета министров Крыма. Позже его тело со следами пыток было обнаружено в селе Земляничное Белогорского района. На момент похищения ему было 39 лет.
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Решат Аметов, крымскотатарский активист.

Был похищен людьми в камуфляжной форме в центре Симферополя 3 марта 2014 года во время одиночного пикета против аннексии Крыма Россией у здания Совета министров Крыма. Позже его тело со следами пыток было обнаружено в селе Земляничное Белогорского района. На момент похищения ему было 39 лет.

Тимур Шаймарданов, крымский татарин, активист&nbsp;общественной инициативы &laquo;Украинский народный дом&raquo;, в марте 2014 года участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму. 26 мая 2014 года Шаймарданов вышел из дома в Симферополе по своим делам и не вернулся, связь с ним оборвалась в этот же день. Свидетели и родственники сообщали о причастности членов &laquo;крымской самообороны&raquo; к похищению активиста. На момент исчезновения ему было 33 года.
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Тимур Шаймарданов, крымский татарин, активист общественной инициативы «Украинский народный дом», в марте 2014 года участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму.

26 мая 2014 года Шаймарданов вышел из дома в Симферополе по своим делам и не вернулся, связь с ним оборвалась в этот же день. Свидетели и родственники сообщали о причастности членов «крымской самообороны» к похищению активиста. На момент исчезновения ему было 33 года.

Сейран Зинединов, крымский татарин, активист общественной инициативы &laquo;Украинский народный дом&raquo;. Сейран Зинединов занимался поисками пропавшего коллеги по общественной деятельности Тимура Шаймарданова. Вечером 30 мая 2014 года Сейран Зинединов встретился с женой Шаймарданова, но после этой встречи домой не вернулся. Сигнал его мобильного после исчезновения был зафиксирован на&nbsp;территории пансионата &laquo;Дельфин&raquo; возле Евпатории. Родственники Зинетдинова сообщали о том, что существует видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано, как активиста против воли посадили в автомобиль. Свидетели сообщают о причастности к похищению &laquo;крымской самообороны&raquo;. На момент исчезновения активисту было 32 года.
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Сейран Зинединов, крымский татарин, активист общественной инициативы «Украинский народный дом».

Сейран Зинединов занимался поисками пропавшего коллеги по общественной деятельности Тимура Шаймарданова. Вечером 30 мая 2014 года Сейран Зинединов встретился с женой Шаймарданова, но после этой встречи домой не вернулся. Сигнал его мобильного после исчезновения был зафиксирован на территории пансионата «Дельфин» возле Евпатории. Родственники Зинетдинова сообщали о том, что существует видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано, как активиста против воли посадили в автомобиль. Свидетели сообщают о причастности к похищению «крымской самообороны». На момент исчезновения активисту было 32 года.

Василий Черныш, украинец, участник &laquo;Автомайдана&raquo;, занимался поиском похищенных активистов в Крыму, ранее был сотрудником СБУ в Севастополе. Последний раз Василий Черныш выходил на связь с родственниками 15 марта 2014 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Активист &laquo;Автомайдана&raquo; Алексей Гриценко заявил, что им удалось выяснить, что Черныша из его квартиры в Севастополе забрали сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении. На момент исчезновения ему было 36 лет.
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Василий Черныш, украинец, участник «Автомайдана», занимался поиском похищенных активистов в Крыму, ранее был сотрудником СБУ в Севастополе.

Последний раз Василий Черныш выходил на связь с родственниками 15 марта 2014 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Активист «Автомайдана» Алексей Гриценко заявил, что им удалось выяснить, что Черныша из его квартиры в Севастополе забрали сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении. На момент исчезновения ему было 36 лет.

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