Парк "Салгирка", расположенный за ботаническим садом Крымского федерального университета имени Вернадского, считается самым старым парком Симферополя. В последнее время часть парка, с подачи российских властей города, стали активно застраивать. Правый берег реки Салгир вдоль улицы Гурзуфской, долгое время остававшийся в первозданном виде, теперь "украшают" длинные металлические заборы. Подробнее – в фоторепортаже Крым.Реалии.

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