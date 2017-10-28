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Фотогалереи

Симферопольский парк под застройкой

Парк "Салгирка", расположенный за ботаническим садом Крымского федерального университета имени Вернадского, считается самым старым парком Симферополя. В последнее время часть парка, с подачи российских властей города, стали активно застраивать. Правый берег реки Салгир вдоль улицы Гурзуфской, долгое время остававшийся в первозданном виде, теперь "украшают" длинные металлические заборы. Подробнее – в фоторепортаже Крым.Реалии.
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На этом месте строят спортивно-оздоровительный комплекс &laquo;Нельсон&raquo; и другие сопутствующие объекты
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На этом месте строят спортивно-оздоровительный комплекс «Нельсон» и другие сопутствующие объекты

Общая стоимость проекта&nbsp;&ndash;&nbsp;403,4 миллиона рублей. Под спорткомплекс выделено 5 гектаров земли
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Общая стоимость проекта – 403,4 миллиона рублей. Под спорткомплекс выделено 5 гектаров земли

Для его реализации инвестор вырубил деревья в парке, что вызвало волну возмущения среди горожан.&nbsp;Когда строительство на объекте было в разгаре, на нем побывал экс-глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев.&nbsp;Он пригрозил инвестору пересмотром проекта&nbsp;&ndash;&nbsp;в случае невыполнения им договора
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Для его реализации инвестор вырубил деревья в парке, что вызвало волну возмущения среди горожан. Когда строительство на объекте было в разгаре, на нем побывал экс-глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Он пригрозил инвестору пересмотром проекта – в случае невыполнения им договора

Но по сей день строительство продолжается. Уже возведены два этажа одного из зданий
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Но по сей день строительство продолжается. Уже возведены два этажа одного из зданий

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